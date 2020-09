Si terrà il 20 Settembre

la Cerimonia di Premiazione del Premio Poetico e Musicale Nazionale ed Internazionale “Amici di Ron” VI edizione

Milano, mancano pochi giorni per la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Poetico Nazionale ed Internazionale degli Amici di L. Ron Hubbard, confermata il per il 20 settembre alle ore 17,00.

Sono più di mille le opere ricevute durante il Premio ed è grande l’attesa per conoscere i premiati delle sezioni: Poesia edita, Poesia inedita, Poesia straniera, Verbo ed immagine e la sezione Musica.

“Nonostante la difficoltà del momento promuovere cultura è un atto di sopravvivenza, -afferma Donatella Rampado Presidente del Premio – in questo periodo difficile molti poeti ed artisti hanno dedicato tempo, forza e amore per partecipare a questo sesta edizione , noi potevamo solo rendere grazie omaggiandoli con un evento che, anche se non ci permetterà di abbracciarci dal vivo lo farà, come ormai ci siamo abituati, in virtuale” .

Saranno conferiti dei Premi alla Cultura ad eccellenze del panorama culturale italiano:

Alessandro Quasimodo – Attore, regista e critico letterario

Marina Pratici – Critico letterario, Poeta, scrittrice, promotrice di importanti eventi culturali nazionali ed internazionali.

Rodolfo Vettorello – Poeta, scrittore, Presidente di molteplici Premi nazionali ed internazionali e candidato al Nobel per la letteratura

Giovanna Bonaiuti – Poeta, scrittrice impegnata in progetti linguistici e multiculturali.

Presenze di prestigio fra i presidenti delle giurie del Premio, che vantano nomi del calibro di Angioletta Masiero (Poeta e promotrice culturale di molteplici premi), Sara Rodolao (poeta, scrittrice e attrice) , Guaman Jara Allende (Poeta, critico letterario, scrittore e interprete) Raffaele Perrotta (filosofo e già docente di Metodologia e critica dello spettacolo all’ Università di Genova, ha insegnato nelle Università di Sydney) Stefano Mantegazza (musicista e produttore musicale già per due volte vincitore cpon la sua band MTV Europe Music Awards) Adriano Accattino (poeta, scrittore fondatore del Museo della Carale)

“Le opere ricevute in questa sesta edizione definiscono il livello di attenzione ed elevatura degli artisti contemporanei – afferma Renato Ongania direttore dell’Ufficio italiano delle Relazioni Pubbliche Personali di L. Ron Hubbard –

Per partecipare il giorno 20 settembre alle ore 17,00 basta richiedere l’invito scrivendo a segreteria@premiodipoesia.it i partecipanti all’evento riceveranno a titolo straordinario la cartolina commemorativa del Premio.

Maggiori informazioni sul sito www.premiodipoesia.it visita anche la pagina facebook amicidiron.concorsodipoesia