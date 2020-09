Lombardia: RoadJob Academy 2020 al via

Orientamento e formazione gratuiti con reali opportunità di lavoro, nei territori di Como, Lecco e Monza-Brianza, per tecnici specializzati dai 18 ai 29 anni.

RoadJob Academy 2020 pronta a partire: candidature aperte fino al 17 settembre.

40 posti disponibili per 8 settimane di orientamento e formazione gratuiti che aprono le porte a concrete opportunità di lavoro in una delle 18 aziende del network RoadJob, nei territori di Como, Lecco e Monza-Brianza. Sono aperte le candidature, fino al 17 settembre, per l’Academy 2020 – completamente gratuita per i giovani partecipanti – in partenza il prossimo 23 settembre. Alla conclusione, per i 28 diplomati con valutazione migliore, concrete prospettive di lavoro in diversi settori, dal biomedicale al siderurgico, dall’elettronica alla meccanica. Il network, aperto all’adesione di sempre nuovi aziende e territori, vede come obiettivo prioritario facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, grazie ad un’esperienza di orientamento e formazione concreta e avanzata. Ragazze e ragazzi interessati, fra i 18 e i 29 anni, possono candidarsi attraverso il form dedicato su https://academy.roadjob.it/

La selezione viene gestita in collaborazione con le Agenzie Per il Lavoro Gigroup (CO), Randstad (LC) e Umana (MB).

“RoadJob Academy è nata per essere continuativa e in costante evoluzione. In questo 2020 così complicato non era scontato ripartire. E invece siamo pronti a valutare le candidature dei ragazzi. Nel nostro territorio – che pure tanto ha sofferto dell’emergenza Covid – ci sono molte realtà che hanno continuato a crescere e sono alla ricerca di giovani motivati da inserire in azienda. Non abbiamo mai cessato di crederci e guardiamo al futuro, forti del nostro Network che ha dato ottima prova di sé, continuando sempre a progettare e a lavorare con entusiasmo.” è il commento di Primo Mauri, Presidente Associazione RoadJob. “Le imprese possono dare segnali positivi e concreti, anche in un momento oggettivamente critico, come quello attuale. Lavorando insieme, facendo squadra su obiettivi comuni, possiamo costruire il futuro. Desideriamo crescere ancora, grazie all’adesione di nuove aziende, e instaurare un dialogo sempre più attivo anche con le istituzioni, per creare nei fatti lavoro qualificato per i nostri giovani e valore condiviso per i nostri territori”.

L’edizione 2020 è frutto del lavoro del Comitato scientifico che ha avuto un ruolo anche nel definire le figure di riferimento per i tre percorsi professionalizzanti previsti: tecnici specializzati con competenze specifiche di PRODUZIONE MECCANICA, in particolare di conduzione di impianti e macchinari industriali; MANUTENZIONE, per garantire l’efficienza di macchinari e impianti; PRODUZIONE ELETTRONICA, per la realizzazione e il collaudo di sistemi elettrici ed elettronici.

Le giovani risorse selezionate seguiranno un percorso mirato, formativo e professionalizzante, durante il quale frequenteranno le aule, i laboratori e le aziende. Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione e al rispetto delle norme di prevenzione e all’introduzione di protocolli di sicurezza di massima cautela. È stato fra l’altro siglato un accordo di prevenzione sanitaria con la struttura ospedaliera ‘Fatebenefratelli’ di Erba (Co), per l’attivazione dei test di monitoraggio Covid-19’ per i partecipanti.

Al termine dell’iter accademico, le aziende partner offrono ai giovani che concludano il percorso formativo la possibilità di mettere in pratica quanto appreso nel percorso. Se l’esperienza risulta positiva, per 28 giovani tecnici diplomati con le migliori valutazioni, le aziende sono aperte a una concreta possibilità di inserimento in organico, con contratti ad hoc.

ROADJOBACADEMY I NUMERI

-70 formatori, fra coach e tutor dedicati a individuare e valorizzare propensioni, attitudini, capacità e qualità, trasformandole in un concreto percorso professionale nell’industria

-2.000 ore di formazione; 2 settimane di orientamento; 6 di formazione specifica distribuite in 3 percorsi professionalizzanti e 20 visite in azienda

ROADJOBACADEMY I CONTENUTI

Al centro dei tre percorsi professionalizzanti:

*PRODUZIONE MECCANICA, per condurre macchinari e impianti è il percorso formativo che offre conoscenze e pratiche dedicati all’apprendimento del know how per la conduzione di impianti e macchinari industriali. Il percorso avvia i giovani alle professioni di attrezzista e operatore di macchine automatiche e semiautomatiche.

*MANUTENZIONE, per garantire l’efficienza di macchinari e impianti è il percorso dedicato a manutenzione meccanica ed elettrica, progettazione e disegno meccanico, automazione industriale. Sono solo alcune delle competenze al centro di questo percorso, necessarie ai professionisti che mantengono l’efficienza degli asset produttivi.

*PRODUZIONE ELETTRONICA, saper realizzare e collaudare impianti elettrici ed elettronici è il percorso qualificante pensato per il conseguimento delle giuste competenze tecniche – attraverso simulazioni teoriche e pratiche di saldatura e l’utilizzo di strumenti specifici, quali un CAD elettrico – per la formazione del ruolo di operatore elettronico.

ROADJOB: LE 18 IMPRESE ADERENTI AL NETWORK, AD OGGI: Dai S.p.A (Tavernerio-CO); Tecnologie d’Impresa (Cabiate-CO); Téchne (Erba-CO); Softer S.r.l (Cernobbio-CO); A.A.G Stucchi S.r.l (Olginate-LC); Consorzio PREMAX (Premana-LC); Deca S.r.l. (Monte Marenzo-LC); Fiocchi Munizioni Spa (Lecco); Gilardoni S.p.A. (Mandello del Lario-LC); Gilardoni Vittorio S.r.l. (Mandello del Lario-LC); Officine Melesi (Cortenova-LC); Panzeri S.p.A. (Bulciago-LC); Rodacciai (Bosisio Parini-LC); Rosval (Nibionno-LC); Tecnoprobe S.p.A. (Cernusco Lombardone-LC); Tentori Enzo (Valmadreara-LC); Agrati Group S.p.A. (Veduggio-MB); Formenti e Giovenzana S.p.A. (Veduggio-MB).