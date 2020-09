David Garrett: “Alive – My Soundtrack”

“Alive – My Soundtrack”, il nuovo album di David Garrett, contiene temi tratti dalle sue colonne sonore preferite. Anche in questo progetto Garrett coniuga il raffinato virtuosismo classico all’energia di entusiasmanti arrangiamenti pop creando un mix inimitabile ed esplosivo che lo ha portato a vendere milioni di dischi in tutto il mondo. Con “Alive – My Soundtrack”, l’eccezionale violinista prosegue il suo straordinario successo e ci accompagna in un viaggio attraverso l’eccitante mondo di Hollywood senza dimenticare il suo background classico. Ed è proprio questa combinazione che rende il nuovo album di David Garrett un’esperienza di ascolto così elettrizzante.

Stayin’ Alive (La febbre del sabato sera), Shallow (A Star is Born), Dance Of The Knights (Romeo + Juliet), Hit The Road Jack (Ray), Beauty and the Beast (La Bella e la Bestia), Paint It Black (Full Metal Jacket), Happy (I Minions),

What A Wonderful World (Good Morning Vietnam) Bella Ciao (La Casa di Carta) e molti altri brani sono contenuti in 3 versioni: CD standard (16 tracks), 2 CD DELUXE (23 tracks) e Digitale (22 tracks).

David Garrett terrà un grande concerto a Roma, Terme di Caracalla, nel luglio 2021.