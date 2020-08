Un furgone allestito a studio mobile in tour per l’Italia

Musica a domicilio per sostenere la ripartenza delle piccole realtà culturali

In tour per tutta Italia dal dal 05/08/20 al 30/09/2020

Oggi 5 agosto 2020 partirà il tour di Radio Delivery, un’iniziativa lanciata dalla web radio milanese Mondonero che andrà ad unire musica e solidarietà, club culture e comunità, eventi in presenza ed in live streaming. Un furgone allestito a studio mobile girerà lo stivale in 12 tappe, spaziando da Como a Lecce, organizzando serate in cui i Dj set trasmessi in diretta web a bordo del furgone saranno ospitati da varie realtà culturali che potranno così raccontarsi in streaming ma soprattutto incontrarsi dal vivo durante gli eventi.

Per rendere possibile tutto questo è stato attivato un crowdfunding sulla piattaforma ProduzioniDalBasso, le donazioni andranno a coprire le spese vive del tour ma principalmente andranno a finanziare le realtà culturali che ospiteranno le varie tappe del tour e che si trovano in difficoltà dopo la lunga pausa delle loro attività durante il lockdown.

Il crowdfunding ha un obiettivo di raccolta massimo di 3000 euro e se raggiunto sbloccherà una seconda fase del progetto. A quel punto Mondonero scegliera la più adatta fra le realtà culturali coinvolte e ad essa donerà il furgone – studio mobile.