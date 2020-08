Norm-A: “La Strada” è il singolo di debutto del trapper pugliese

La Strada – Videoclip ufficiale

Debutta sulla scena trap il pugliese Norm-A, all’anagrafe Graziano Barbato, che pubblica “La strada” (Actarus records) prodotto in Puglia.

Il singolo esce su etichetta Actarus Records, pugliese con sede a Foggia e sublabel di RadioSpia records, che nasce appositamente con l’intento di produrre e promuovere musica Rap, Trap e Funk “suonata” per la scena italiana e internazionale.

“Per me La Strada è qualcosa che cosa che conosce ciò che ho dentro. Voglio comunicare un percorso interiore che tutti noi dovremmo fare, prima o poi, nella vita” – ha dichiarato Norm-A.

Il singolo esce accompagnato dal videoclip ufficiale curato dalla HPV film di Torino.

La strada – Videoclip ufficiale: https://youtu.be/xDSCPV3_bec

“La strada”, attraverso una vera e propria visione, con strumenti suonati, chitarre distorte, struttura decisa e definita, rappresenta alcuni passaggi della vita di Norm-A in cui, tra le varie esperienze positive e negative riesce a rappresentarla come contenitore di difficoltà e successi.

Con questo singolo, ci regala una visione alternativa al trap-spazzatura che impazza fra i coetanei della penisola.

Il singolo è disponibile sui più importanti digital store dal 5 agosto 2020 (Apple music, Amazon, Google Play, Spotify, YouTube, Deezer, etc.).

La Trap è, appunto, uno dei modi per scoprire un mondo mai troppo chiaro a chi non ha voglia di comprenderlo. Il mondo che esiste e che costruiranno per noi.

Dettagli ufficiali sulla pubblicazione: https://www.radiospia.com/actarus-01.html

Actarus records web: www.radiospia.com/actarus_records.html

Actarus records email: actarus@radiospia.com