Mare Culturale Urbano: nuovi appuntamenti

Di seguito gli appuntamenti della settimana dal 17 al 23 agosto:

Lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 19.30, Dj set che non si balla con Giuliano Pascoe.

Martedì 18 agosto, per la rassegna Un mare di Poetry, in programma lo spettacolo “Standown” con Francesca Pels. A partire dalle 21.30, in Piazza Cenni di Cambiamento, la proiezione del concerto piano solo “Il Suono” di Enrico Intra, in diretta dal Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro.

Mercoledì 19 agosto, ospite della rassegna Cernusco Jazz a Mare, in collaborazione con Cernusco Jazz Festival, il Marco Detto e Michele Tacchi Duo. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione di “Judi” di Rupert Goold Gran (vos).

Giovedì 20 agosto torna Raster acustico, la storica rassegna indie di Mare dal successo sempre più affermato. Sul palco di Mare salirà il cantautore Andrea Fabiano. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “Hammamet” di Gianni Amelio Italia.

Venerdì 21 agosto, la serata si animerà con il Karaoke condiviso da Crociera con Ariele Frizzante e Elton Novara. La migliore e la “peggiore” musica estiva dagli anni 50 a oggi da cantare tutti insieme direttamente dalle sdraio. Le canzoni saranno intervallate da macarena e balli di gruppo sul posto. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski.

Sabato 22 agosto, dalle ore 12.00, speciale appuntamento con il dj set di Tropical. A partire dalle ore 21.30, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film di animazione “Aladdin”.

Domenica 23 agosto, alle ore 19.30, per il nuovo format La Domenica Italiana, in programma “Andrea Marino canta Pino Daniele”. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione in anteprima del film “Un divano a Tunisi” di Manele Labidi Labbé.

Per maggiori informazioni sul calendario degli spettacoli teatrali e sulla programmazione del cinema all’aperto in cuffia è possibile consultare il sito www.maremilano.org.