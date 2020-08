Giordano con” Vieni e Rimani“

E’ uscito a fine luglio, Giordano Orchi in arte “Giordano”, in radio, negli store e sulle piattaforme con “Vieni e Rimani” un brano dalle sonorità reggae pop, scritta dallo stesso, con l’arrangiamento del musicista Luciano Zanoni. Un brano autoprodotto che vuole segnare un grande inizio, “Vieni e Rimani” è un brano diretto e seducente, che fa danzare, trasporta e contamina chi lo ascolta.

Lui stesso dichiara:-“No full out, ma in modo “rilassato”. Tutto del brano mette in luce la carnalita’ e l’emotività di certi incontri, seppur effimeri, e l’amore libero da preconcetti-“.

Un brano che racchiude le sensazioni più varie, e che annuncia per l’artista, un grande esordio nel mondo della musica, sia come autore che come interprete. Supportato dal musicista Zanoni, noto per aver collaborato con artisti di calibro come: Fiorella Mannoia, Noemi, Gemelli Diversi, Fiordaliso e altri. Un passo importante per Giordano un’ondata di entusiasmo musicale che gli permette di estendere la sua artisticità. Al centro della sua arte la passione per la musica, la danza come primo amore e la scrittura. Alla sola età di nove anni calcava i più importanti teatri nazionali con la Commedia Musicale

“E meno male che c’è Maria “di Garinei e Giovannini, tratta dal celebre film ” Mrs Doubtfire “, protagonista al fianco di Enrico Montesano e Barbara D’ Urso. Oltre ad aver collezionato successi come danzatore in vari tv show e per il Cirque du Soleil, Giordano diventa anche protagonista di Musical Internazionali, nella veste di Erode in ” Jesus Christ Superstar ” e Tyrone in ” Fame “. Nel suo percorso professionale in continua ascesa, molte delle sue creazioni testimoniano la sua grande abilità come coreografo: la sigla per il programma di Italia 1 “Vecchi Bastardi” condotto da Paolo Ruffini, le coreografie per Musical come “Siddhartha The Musical“ in collaborazione con Broadway Asia Co. e “Sanremo Musical” prodotto dall’Ariston di Sanremo.

Un fiume in piena Giordano, che non smette di sorprendere e di coinvolgere con la sua energia assertiva, che oggi si firma con il suo primo singolo “Vieni e Rimani”.

Non ci resta che ascoltare.