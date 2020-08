“Breathe in” – nuovo singolo estivo di Dolche

Voglia di estate, di condivisione e di tornare a respirare… proprio queste sono le sensazioni che la cantautrice e polistrumentista italo-francese DOLCHE, all’anagrafe Christine Herin, vuole trasmettere con “BREATHE IN”, il nuovo singolo estivo in uscita venerdì 21 agosto.

“Breathe in” è un viaggio nell’universo musicale di Dolche che riflette sul nostro modo di vivere suggerendo una danza catartica per conquistare un nuovo equilibrio.

Un brano molto attuale, dato il periodo particolare che abbiamo vissuto e che ci ha portato a cambiare le nostre abitudini. La delicatezza della voce di Dolche e il testo profondo fanno riflettere su come dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, che a volte ha bisogno di fermarsi per tornare a respirare e poi ripatire con un nuova energia positiva.