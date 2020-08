Arriva in esclusiva in fumetteria il quarto episodio di KAY. LA GUERRA DEL BUIO, l’epopea della Guerra del Buio di Kay, la telepate già conosciuta nell’universo narrativo di Nathan Never.

In questo volume il lungo viaggio di Kay attraverso i suoi ricordi giunge a un momento speciale: la storia d’amore con Bud, compagno di giochi e di scuola, si sta infatti trasformando in qualcosa di nuovo, mentre l’incontro con una persona carismatica può cambiare in modo rivoluzionario la percezione della realtà…

Soggetto e sceneggiatura di KAY. LA GUERRA DEL BUIO 04 sono di Alessandro Russo e Mirko Perniola mentre i disegni sono firmati da Alessandro Russo, Riccardo Chiereghin, Patrizia Mandanici. La copertina è di Massimo Dall’Oglio.

La serie, a cura di Antonio Serra, è distribuita esclusivamente in fumetteria.