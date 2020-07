“Soy Maria”, Brenda Carolina Lawrance

Brenda Carolina Lawrance: eleganza e sensualità assicurate in “Soy Maria”, il suo singolo per l’estate

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Soy Maria” (Cosmophonix Production/Artist First), il nuovo singolo di Brenda Carolina Lawrance, che ha debuttato nella celebre playlist “News Music Friday” di Spotify.

Il brano, ricco di contaminazioni latine, dal reggaeton al funk brasiliano, è un continuo gioco di parole ed allusioni che cattura l’attenzione dal primo ascolto, senza mai essere esplicito e volgare.

La giovane artista, dopo il singolo socialmente impegnato “Catalogarmi”, torna con questa ventata di leggerezza, che mette in luce non soltanto la sua vocalità unica, ma anche il suo lato più femminile e sensuale, evidenziato anche dal videoclip, diretto da Peter Marvu, che la vede danzare insieme ad un corpo di ballo sulle coreografie ideate da Nicolas Bile.

«Mi sono resa conto che i video con delle vere coreografie in Italia sono pochissimi – dichiara Brenda -, quindi ho deciso di mettermi in gioco. Peter Marvu, il regista, non si è spaventato, ma ha accolto la proposta con entusiasmo. Ho chiamato il coreografo, nonché mio ex insegnante di danza, Nicolas Bile, che mi ha trasmesso la passione per il ballo quando avevo solo 12 anni. Ho rivisto anche i compagni con cui facevo Hip-Hop a quell’età e conosciuto delle new entry: è stata una festa durata settimane di prove e 3 giorni di riprese. Eravamo bambini quando ci siamo conosciuti, ora siamo cresciuti, ma non è cambiato nulla, mi sono sentita a casa».

Un ritmo travolgente e provocante, che prende la mente e fa muovere le gambe dal primo ascolto e riconferma la versatilità di una delle giovani artiste più promettenti del nuovo panorama musicale italiano.

