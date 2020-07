Doppio platino per Tiziano Ferro

Certificato doppio platino

Accetto Miracoli

l’album di

Tiziano Ferro

L’album di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, è stato ora certificato Secondo Disco di Platino (certificazioni diffuse oggi da FIMI / GfK Italia).

Tiziano accoglie la notizia con queste parole: “In un anno difficile anche per la musica, di negozi chiusi, di confusione, dolore e rabbia, un doppio disco di Platino vale per me dieci volte di più. E questo abbraccio arriva a dimostrazione del fatto che la musica conta, ci cura l’anima e ci dà conforto”.

Uscito in tutto il mondo il 22 novembre scorso su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia), Accetto Miracoli ha debuttato al #1 nella Top100 Album dei dischi più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK ITALIA. Dall’album sono stati estratti 5 singoli: Buona (Cattiva) Sorte (certificato ORO), Accetto Miracoli (PLATINO) In Mezzo a Questo Inverno (ORO), Amici per Errore e infine Balla per me, il brano con Lorenzo Jovanotti, attualmente fra i più ascoltati nelle radio italiane, secondo la classifica EarOne.

Il video di Balla Per Me ha totalizzato 6 milioni di visualizzazioni.

