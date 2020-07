Susinna in love

Dopo la burrascosa rottura con Mariana Rodriguez finita tra le braccia di Stefano De Martino; l’attore Simone Susinna che in America prima del Covid aveva trovato ingaggio occasioni; ritrova il sorriso accanto alla splendida modella Anamoya. I due hanno trascorso un weekend di piacere in Spagna. Al momento vietato parlare di amore. Ma le basi fanno ben sperare per la coppia. Intanto la storia tra Mariana e De Martino sembra naufragata in mezzo al mare di Capri.