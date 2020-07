Robie C, “Bella da vivere”

Robie C sapeva che quest’estate sarebbe stato un po’ diverso e che saremo tutti partiti con un’energia un po’ in sordina. Ma sembra che lui sia riuscito a farci dimenticare per un attimo il lockdown e accendere i nostri animi. La sua musica però, come al solito, con le sue canzoni positive guarda sempre alle cose belle e vere della vita.

Quando un nuovo brano esce d’estate deve essere un tuffo nell’acqua, uno spruzzo spumeggiante di positività. Tutto questo c’è e lo si vede nel nuovo video di “Bella da vivere”, il brano che Robie C regala all’ estate 2020. E’ tempo di ombrelloni, spiagge e sole, e qui trovi la giusta botta di vita e una pazzesca energia. il mood è quello giusto: amabile, fashion e colorato. La storia racconta di un sogno dove l’anima non arriva mai tardi all’appuntamento con l’esperienza.

Il video sembra contestualizzarsi molto bene nel periodo attuale dove il concetto di “diversità” è sempre più esigenza della nostra società. La musica ha un ruolo importante nel cambiamento e il video di Robie C dimostra di aver interpretato alla perfezione un mondo ormai diverso.

Sarà questo video che contraddistinguerà la canzone di Robie C?

Questo lo sapremo da oggi giorno del suo lancio.

Quel che è sicuro è che Robie C con il suo staff ci ha regalato un video ad Alto tasso “good vibes” garantito. Anima, cuore e passione compresi. Ma soprattutto energia tanta energia messa in musica, immagini e uno stile unico. Come la diva bianca, una gallina tutta “white” che appare in braccio a un’insolita e abbronzata signora.

Fantastica la “performance” dei ballerini che non solo scandiscono il tempo della canzone, ma pulsano in ogni momento vicino a Robie C. e sprigionano insieme a lui magnetismo celeste, sole giallo intenso e acqua brillante.

Le riprese del video erano iniziate prima della vicenda del Covid 19, causa lockdown i lavori sono stati bloccati e poi ripresi all’apertura delle attività. Preziosa la collaborazione con l’ Art director e styling Cristiano Gatto e il regista Matteo Addino.

