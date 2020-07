Jovanotti e la Zagor Jersey

La maglia speciale di Zagor e Jovanotti, realizzata da Sportful

Video Jovanotti e l’urlo di Zagor:



https://www.dropbox.com/s/o7c9zasjm719w5x/zagor.mp4?dl=0

Jovanotti è da sempre un grande fan di Zagor. Da questa sua passione nasce un’amicizia con Sergio Bonelli Editore che, dopo aver prodotto nella primavera del 2018 un albo speciale per celebrare Lorenzo e lo Spirito con la Scure, prosegue la sua collaborazione con una nuova iniziativa.

Prima di partire per la pedalata che all’inizio dell’anno lo ha portato per 4000 km tra Cile e Argentina, Lorenzo ha contattato Sportful, azienda leader nell’abbigliamento ciclistico per realizzare alcuni capi tecnici speciali che potessero accompagnarlo nella grande varietà di temperature che avrebbe affrontato nel suo itinerario sudamericano. L’indicazione è stata precisa: l’abbigliamento doveva avere come soggetto Zagor, per portare sempre con sé lo Spirito con la Scure, come nume tutelare di questa sua nuova avventura.

A seguito del grande successo di “Non voglio cambiare pianeta”, attualmente ancora disponibile su RaiPlay, è iniziata la corsa da parte di tutte le realtà coinvolte per soddisfare le richieste dei ciclisti, professionisti e amatoriali, che volevano indossare quella stessa maglia.

Sportful ha così realizzato in edizione limitata la Zagor Jersey pensata per Jovanotti, una maglia tecnica, questa volta a maniche corte pronta per l’estate, di alta qualità in tessuto multiplo, che garantisce i giusti livelli di traspirabilità ed elasticità. Un capo che nei suoi dettagli racconta la passione di Jovanotti per Zagor, per il ciclismo e per il viaggio. Una maglia dedicata a un personaggio mitico che ha nella pace e nella giustizia la sua ragione di essere.

Zagor Jersey è disponibile su sportful.com e su shop.sergiobonelli.it.

Parte del ricavato dalla vendita di Zagor Jersey sarà destinato in beneficenza.