Riqualificazione Salita San Francesco

Cori, 20mila euro per la riqualificazione dell’area verde di via salita San Francesco

Il progetto per la riqualificazione del giardino pubblico di via salita San Francesco elaborato dal Comune di Cori e dal Gruppo Montagna Sentieri e Natura Onlus – soggetto al quale l’ente ne ha affidato la realizzazione con apposita convenzione – è stato finanziato dalla Regione Lazio con un contributo di 20mila euro, nell’ambito del relativo bando regionale finalizzato all’erogazione di incentivi a sostegno dei cittadini e delle associazioni che si occupano della manutenzione del verde pubblico urbano.

Gli interventi in programma si concentreranno, in particolare, sulla zona che consente l’accesso al parco e immette nello spazio giochi per bambini. Essa necessita di una manutenzione sia ordinaria che straordinaria, per cui si procederà a: riposizionare il cancello e una nuova recinzione di separazione dalla strada; ripristinare la pavimentazione in ghiaia e ricostituire i margini in muratura; potare degli alberi, decespugliare e rimuovere la vegetazione e le piante infestanti; sostituire i sedili in cemento e tufo con panchine in legno; installare cestini portafrutti – per il corretto conferimento dei rifiuti – nuove altalene, scivoli e giochi per l’infanzia.

La collaborazione tra gli Amministratori e gli Uffici del Comune di Cori e i volontari della Onlus ambientale locale si era già concretizzata nel 2018 con un’analoga serie di lavori in convenzione effettuati al parco Fratelli Cervi – sempre con un contributo regionale di pari importo – di cui la Regione Lazio e Lazio Innova avevano pubblicamente riconosciuto la bontà nel 2019 nell’ambito dell’iniziativa “Per il bene comune – La rinascita delle Case cantoniere e l’opera dei volontari del verde” presso lo spazio WeGil di Trastevere.

“Grazie alla Regione Lazio per queste risorse. Un piccolo contributo che ci permetterà di realizzare un nuovo giardino e recuperare una bella aerea della città” – commenta il Sindaco di Cori Mauro De Lillis.