Topolino presenta Fast Track Mickey

Topolino

Fast Track Mickey

Una storia senza precedenti che renderà l’estate di Topolino ricca di adrenalina

tra circuiti, motori rombanti e videogiochi

Il primo episodio in edicola da mercoledì 22 luglio, sul numero 3374

L’estate di Topolino è ricca di adrenalina! Sul numero 3374 in edicola da mercoledì 22 luglio prende il via Fast Track Mickey, una storia senza precedenti – disegnata e sceneggiata da Claudio Sciarrone – che porterà tutti i lettori al volante di macchine veloci e performanti.

Circuiti, motori rombanti e videogiochi sono gli ingredienti principali di una storia caratterizzata da velocità e grande competizione. Fast Track Mickey si sviluppa in quattro puntate che vedranno scendere in pista Topolino, in prima linea per aiutare il Commissario Basettoni a scoprire cosa si cela dietro alcune corse auto non autorizzate a Topolinia. Insieme a lui anche Orazio, pronto a fargli da spalla e a dargli supporto tecnico, e i nipotini Tip e Tap che – da grandi appassionati di videogiochi – sapranno dare il giusto aiuto a Topolino per garantirgli ottime performance.

“Dalla carrozzeria di mio padre ai videogiochi di guida sportiva in realtà virtuale, tutto mi è stato d’ispirazione! In Fast Track Mickey c’è molto del mio vissuto e delle mie passioni” afferma Claudio Sciarrone. “La cosa più affascinante è vedere quanto lavoro e ricerca c’è dietro una singola auto, proprio come in ognuna delle mie storie. Mesi di studi per un’avventura che si legge in pochi minuti…ma la magia è tutta lì, lasciare che lo spettatore come il lettore si immergano senza avvertire tutta la fatica che ti ci è voluta per arrivare al traguardo”.

“Fast Track Mickey è una storia che, sono convinto, è destinata a lasciare il segno” commenta il Direttore di Topolino Alex Bertani. “Quattro puntate di grande adrenalina con un Topolino vivo e pulsante, Orazio a fargli da spalla come da tempo non accadeva e Tip e Tap ancora al centro dell’azione. Sono certo che questa storia appassionerà tutti sin dalle prime pagine, come è stato per me quando mi preparavo a discutere i vari passaggi della trama – vignetta dopo vignetta – con Claudio, che ha realizzato un lavoro fantastico”.

Accendete i motori! L’appuntamento in edicola con il primo episodio di Fast Track Mickey è dunque su Topolino 3374 da mercoledì 22 luglio e proseguirà poi sui numeri 3376, 3378 e 3380.