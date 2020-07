Phonix: “Miracle”

Dal 10 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica “MIRACLE”, ultimo singolo di Enzo Foniciello, in arte PHONIX, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Soggetto e complemento oggetto di questo brano è lei: la Musica, il vero Miracolo, l’unica scommessa in cui vale la pena credere. Nel suo ultimo inedito, “MIRACLE”, l’autore e songwriter PHONIX celebra la musica e lo fa attraverso una commistione di sonorità, un trionfo di elettronica e groove masterizzato da Franco Cleopatra, sound engineer che ha conquistato stima e fiducia di artisti del calibro di Bob Sinclair.

«”Miracle” è una canzone nata un po’ di tempo fa – racconta l’autore a proposito del suo ultimo brano – La scelta di condividerla adesso dipende forse dal fatto di aver vissuto, e di vivere ancora, un momento in cui sembra di aver perduto, o almeno cambiato, orientamenti e prospettive. E dunque voglio scommettere nel Miracolo che la musica è sempre stata capace di determinare, nella sua capacità di suggerire bellezza. E confido nel miracolo la nostra società gli riconosca ruolo e valore. Ma non ho intenzione di dare messaggi. La musica è l’unico linguaggio in cui so esprimermi e dunque succede tutto senza un intento o una ragione precisa: il vero miracolo sarebbe se diventasse il tormentone dell’estate!».

Il videoclip di “Miracle”, diretto da Giorgio Siravo, include una sequenza di immagini dal fine metaforico che puntano a rappresentare un viaggio privo di direzione, tra macerie detriti e polvere. Ostacoli imprevisti, il miracolo della musica e la sua capacità di essere ponte e rinascita, la certezza che il sole non smetterà di sorgere e che la musica continuerà a farsi sentire.