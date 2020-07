“Italia Paranoica”, Faia

Faia

È il nuovo singolo e video da oggi su tutte le piattaforme digitali

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali Italia Paranoica, il nuovo singolo di

FAIA: manifesto emotivo di una paranoia collettiva e individuale, finestra aperta sulla notte

blindata di chi è incappato nelle maglie del lockdown.

ITALIA PARANOICA è l’urlo liberatorio del cantautore irpino, che gioca con le note per

raccontare uno spaccato dell’Italia VentiVenti in cui eroi, antieroi e paranoici si mescolano in

un rito che assume le forme di un gigantesco esperimento sociale. <<Quando ho composto

questo brano – racconta FAIA – tutto sembrava sospeso in un limbo quasi irreale: immagini

e notizie, bollettini e dibattiti inondavano i tg ad ogni ora del giorno e della notte. Mi sono

affidato alla musica per esorcizzare i fantasmi di un presente inquieto: con ITALIA

PARANOICA mostro un’Italia che si riscopre, nel bene e nel male, molto più omogenea e

unita di quanto si potesse immaginare>>.

Il mood della canzone è 100% indie-dance, con ritornello che si incolla alle orecchie e virata

verso il dubstep nello special. Inno catartico del sabato sera metropolitano, sapientemente

costruito su un ritmo incalzante, ITALIA PARANOICA è un pezzo pensato per essere ballato,

per sfogarsi e lasciarsi andare.

Quest’urgenza di libertà si traduce in una danza scomposta nel videoclip, girato a La Spezia

per la regia di Francesco Quadrelli. Tutto si svolge alla luce naturale del tramonto, che

racconta l’attesa di una nuova alba: il set urbano dismesso, a ricordarci che la natura è

tornata a prendersi i suoi spazi, imprime forza espressiva ai movimenti ipnotici della

danzatrice, innescando un continuo stato di tensione emotiva. Protagonista del video, dal

tenue fascino old school, la giovane Beatrice Casassa -la coreografia è a cura di Erica

Portunato.

