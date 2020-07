NASCE “CARREN PRODUCTION”

Da un’idea del chitarrista e compositore Renato Caruso prende forma, alla luce di una nuova estate, la casa di produzione musicale CARREN PRODUCTION (www.carren.it) che si occupa di:

• Produzione artistica

• Colonne sonore

• Musiche per autori

• Produzione video

«Il logo rappresenta un tempio greco, le cui colonne portanti – dichiara Renato Caruso – rappresentano la cultura, la filosofia, la scienza e la bellezza artistica. Siamo in pura Magna Grecia, patria della filosofia. Nel logo troviamo anche il PI GRECO, simbolo per eccellenza del numero e della matematica. Pitagora, Shannon, Turing, Olivetti, Jobs e tanti altri ci hanno mostrato la strada… senza mai perdere uno sguardo sulla materia filosofica, perché loro erano prima di tutto grandi filosofi e poi matematici! Le note in mezzo al logo rappresentano invece il tempio della musica».

L’obiettivo della CARREN PRODUCTION è dare l’esatta forma alle idee ed ogni singola produzione porterà in grembo cultura, creatività e passione.