Jamil: “Vengo dalla strada”

Venerdì 10 luglio esce sulle piattaforme streaming e in digital download “VENGO DALLA STRADA”, singolo autobiografico di JAMIL, rapper classe ’91 provocatorio, introspettivo, controcorrente.

“VENGO DALLA STRADA”, prodotto da Jaws producer della Baida Army, è il singolo più personale che sia mai stato scritto da Jamil. Racconta la storia della sua famiglia, del suo modo di essere, della sua scelta di restare indipendente insieme alla sua squadra, la Baida Army. È un biglietto da visita di quello che sarà il nuovo album di prossima uscita.

Jamil in questi anni ha ottenuto milioni di ascolti su tutte le piattaforme streaming ma soprattutto si è fatto conoscere per il mordente e l’autenticità che rendono il suo stile estremamente personale. Le sue liriche sfrontate, dallo stile aggressivo e incalzante, lo hanno reso noto per la sua grande abilità nei dissing che ha coinvolto innumerevoli rapper italiani.