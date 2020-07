Soniko: “Baila Caliente”

Nuovo singolo per il giovane cantautore veneto NICCOLÒ CERVELLIN, in arte SONIKO! Da oggi è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “BAILA CALIENTE (ti chiamo summer perché…)” (Hokuto Empire / Sony Music Entertainment Italy), il nuovo singolo smi.lnk.to/bailacaliente

Un brano che ha tutte le caratteristiche per diventare un vero tormentone estivo! Scritto dallo stesso Soniko e prodotto da Dj Matrix con Matt Joe, “BAILA CALIENTE (ti chiamo summer perché…)” parla di estate, amore e divertimento, su una base dance tutta da ballare.

«Sono davvero entusiasta di questa canzone – dichiara SONIKO – credo che sia la più forte che abbiamo mai prodotto fino ad oggi e spero che sia il brano che cambierà le sorti de progetto Soniko: voglio spaccare, continuare a fare musica, e farla conoscere a quante più persone possibili!»

È online anche il video del brano, girato da Tommaso Puleo, Elia Menon, al quale Soniko ha dedicato un pensiero particolare: «Dedicato a tutte le discoteche e club perché possano ripartire al meglio e continuare a regalere emozioni». È visibile al seguente link: youtu.be/umlPStpEHfk

È un periodo ricco quello che sta vivendo il giovane cantautore veneto: dopo la collaborazione con Nuela, giovane artista romano fenomeno del web, sull’ironica “ODIO TUTTI”, è arrivato il featuring con Dj Matrix, “FUNKYZARRO”, contenuto all’interno della compilation del dj veneto “MUSICA DA GIOSTRA Vol. 7” (Sony Music Italy)