“Mi sono rotta il tacco”, Greta Portacci

Greta Portacci

Il primo singolo

“Mi sono rotta il tacco”

Dal 15 luglio su tutte le piattaforme digitali

Arriva su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 15 luglio “Mi sono rotta il tacco”, il primo singolo della cantautrice salentina Greta Portacci.

Il brano è scritto da Greta insieme a Giulia Capone e Nicco Verrienti, team di autori che lavora al fianco di numerosi big della musica italiana. Prodotto da Verrienti per Albicocca Studio, mixato da Francesco Lo Cascio, il videoclip è diretto da Giorgio Gabe.

“Mi sono rotta il tacco” è un brano fresco e ritmato che si lascia fischiettare sin dalle prime note. Cosa farebbero Garibaldi e Adamo ed Eva se vivessero nella società moderna? Il testo con dissacrante ironia ci fa entrare nell’immaginario di Greta che nonostante mille difficoltà riesce a guardare il mondo con occhi bizzarri e sognanti, alla continua ricerca della propria realizzazione.

https://www.instagram.com/gretaportacci/

https://www.tiktok.com/@gretaportacci7

Greta, nonostante la giovanissima età, vanta già un percorso ricco di esperienze artistiche tra concorsi e palchi in giro per l’Italia. Parallelamente alla strada da artista coltiva anche un percorso da autrice, ha infatti già firmato il singolo “Shangai” per Le Deva e diverse sono le collaborazioni in uscita nei prossimi mesi.