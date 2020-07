L’estate è “Rituale” per Vanessa Grey

L’estate è “Rituale” nel nuovo

singolo di Vanessa Grey

Dopo il successo radiofonico e social di “Dentro la tua Radio” che ha conquistato le classifiche RadioAirplay ed è stato trasmesso da alcuni dei più importanti network radiofonici, Vanessa Grey (anche nota speaker di Radio Zeta) pubblica il suo nuovo singolo “Rituale”

“Ho fatto pace con me stessa, tutta la vita messa in valigia” è la frase simbolo di “Rituale” e anche del percorso artistico ed esistenziale di Vanessa che racconta: “In questi mesi ho vissuto contestualmente la pandemia a Milano e l’operazione alle mie corde vocali: nonostante tanta paura, ne sono uscita indenne: ora sono più consapevole di quello che voglio e che quello che voglio è fare musica, divertendo il pubblico e divertendomi!”

VIDEOCLIP “Rituale”: https://youtu.be/FgTNIZ15Oro

Un brano che sa di estate in cui l’artista non è solo interprete, ma mette in gioco anche le sue doti da autrice, anche in vista del nuovo album che vedrà la luce nei prossimi mesi, che segue il disco realizzato in Canada presso lo studio dei Goo Goo Dolls e tante collaborazioni d’eccezione come quelle con Bungaro, Roberto Vecchioni, Franco Fasano, Paolo Vallesi e molti altri.

In uscita con Warner Chappell Music Italiana e Joseba Publishing, il brano è stato scritto a 6 mani, a distanza, durante il periodo di lockdown con Karin Amadori (autrice Warner Chappell Music Italiana ha scritto per Mietta ed altri artisti) e Nicola Marotta (autore Warner Chappell Music Italiana ha scritto per Francesco Renga, Noemi, Marco Masini, Einar ed altri); prodotto da Gianni Testa (direttore artistico di Joseba Publishing) e arrangiato da Valerio Carboni (compositore e produttore discografico ha lavorato con Alessandra Amoroso, Nek, Emis Killa, Anna Tatangelo, Mario Biondi, Le Vibrazioni e altri).

