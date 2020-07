“Elisabetta” dedicata alla Regina

La musica italiana omaggia

la Regina Elisabetta

E’ la prima canzone nella storia della musica italiana dedicata alla Regina del Regno Unito, Elisabetta II, si intitola “ELISABETTA” ed è stata scritta ed interpretata dal cantautore Igor Nogarotto: “In questo momento storico, un doveroso tributo all’icona mondiale della salute”

Nel video la Regina danza insieme a tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto omaggiarla: da Giuseppe Giacobazzi, Marco Della Noce, Leonardo Manera e Giorgio Verduci colonne storiche di Zelig, a Capitan Ventosa e Cristiano Militello di Striscia la notizia, a BAZ di Colorado e Marco Sentieri finalista Festival di Sanremo 2020.

Descrivendo il momento di difficoltà economica del Paese post-Covid l’autore Igor Nogarotto, fidanzato ed indebitato con la Regina Elisabetta, dichiara di tentare la fortuna cercando una HIT perché: “Elisabetta sono senza tetto, ti canto e spero di avere successo, così poi ti restituisco tutto”.

Link videoclip (oltre 200.000 vis.):

https://youtu.be/ms3lCWsvG_4

Tra i principali artisti internazionali che hanno parlato della Regina nei loro brani: Sex Pistols con “God Save the Queen”, Smiths “The Queen Is Dead”, Manic Street Preachers “Repeat – Stars And Stripes”, Stone Roses “Elizabeth My Dear”, i Beatles con “Her Majesty” ed Exploited “Royalty”.

Classifiche ELISABETTA:

TOP15 RadioAirplay: https://bit.ly/2Zlzg1t

TOP15 Indipendenti: https://bit.ly/2CfMYLL

Da 2 settimane, 1° Emergenti: https://bit.ly/31SRWZy

TOP5 video più trasmessi in TV: https://bit.ly/2DlM3da