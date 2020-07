Comicità al Teatro di Saronno

Il doppio appuntamento con la comicità di Ornano chiude l’Estate al Teatro di Saronno.

Venerdì 31 luglio 2020 è di scena Antonio Ornano con Non c’è mai pace tra gli ulivi. Vista la grande richiesta lo spettacolo è stato sdoppiato per poter permettere il necessario distanziamento. La prima replica andrà in scena alle ore 18.30 (biglietti ancora disponibili), la seconda inizierà alle ore 21.30 (sold-out).

È difficile trovare pace tra gli ulivi, specie quando questi alberi secolari sono metafora di noi stessi, con le nostre contraddizioni e i nostri eccessi, a volte comicamente nascosti dietro un’ipocrisia da circostanza sempre meno credibile. È davvero complicato decifrare, di fronte ad un ideale specchio, chi siamo veramente, e la prima battaglia avviene proprio nel “dentro di noi”, scenario di conflitto tra l’essere e apparire.

L’accattivante e coinvolgente performance di Antonio Ornano, ben diretto da Davide Balbi, coglie ed incarna, in chiave prevalentemente comica, la personale ed umana oscillazione tra questi due momenti, fino a quando il nostro vero io, troppo spesso compresso e sacrificato, urla e reclama il proprio spazio divenendo energia irruenta che toglie la maschera svelando dissacranti verità.

I biglietti sono ancora disponibili sulla replica delle 18.30 e si possono acquistare solo online sul nostro sito.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il nostro sito www.teatrogiudittapasta.it o di scaricare gratuitamente la nostra APP.

L’appuntamento con Antonio Ornano chiude il ciclo degli Eventi dell’Estate2020. Dopo i mesi di chiusura forzata è stato bello potersi rivedere a teatro, permettersi questo legittimo assembramento nel rispetto di tutte le normative vigenti. Anche se in maniera diversa abbiamo capito tutti che si può fare, si può tornare a vivere una normalità, si può tornare a godere del teatro e delle storie in esso raccontate.

Il successo di pubblico è stato innegabile, tre sold-out, davvero grazie al nostro stupendo pubblico!

Il teatro sempre “pieno” testimonia che c’è una gran voglia di ripartire e noi saremo pronti a farlo. Per cui … arrivederci a settembre con tante, nuove e fresche novità.

#insiemeRIPARTIAMO

___________________________________________________________________________

Lo spettacolo:

Teatro Giuditta Pasta (via I maggio, Saronno – VA)

Venerdì 31 luglio 2020 | ore 18.30 e ore 21.30

ANTONIO ORANO in

NON C’È MAI PACE TRA GLI ULIVI

di Antonio Ornano, Carlo Turati, Simone Repetto, Matteo Monforte

regia di Davide Balbi

Biglietto: intero € 27, ridotto € 25, ridotto Under26 € 16

Per informazioni e prenotazioni:

WhatsApp: 328 6673487 (solo messaggi, NO chiamate).

info@teatrogiudittapasta.it

www.teatrogiudittapasta.it