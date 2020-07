“1000 MALIBÙ”, in rotazione radiofonica

Da oggi 17 luglio, è disponibile in rotazione radiofonica “1000 MALIBÙ”, il nuovo brano inedito di OMÄR uscito su tutte le piattaforme di streaming il 10 luglio.

Capita di incontrare dopo tanto tempo una figura importante del nostro passato, una persona che non fa più parte della nostra vita, ma che ha comunque lasciato un profondo segno del suo passaggio: “1000 MALIBÙ”, nuovo brano di OMÄR, parla esattamente di quel momento in cui gli sguardi si incrociano e dell’istante fulmineo ed intenso in cui i ricordi condivisi tornano a galla.

Le sensazioni sono molteplici: si passa dalla rabbia alla voglia di riscatto, per approdare, infine, ad una forma di indifferenza liberatoria.

Il brano presenta una commistione di sonorità che spazia dall’urban al pop e l’edm, e accompagna perfettamente le varie fasi emotive del pezzo.

Spiega OMÄR a proposito del suo nuovo singolo: «Mi piaceva l’idea di festeggiare quel momento in cui ti rendi conto di non avere più alcun interesse nei confronti di una situazione o una persona nociva. Il preciso istante in cui ci si accorge di essere finalmente liberi, mentalmente e fisicamente, è quello dove diventa presente la sensazione di invincibilità. Spero che questo pezzo vi accompagni nella scelta di essere liberi e felici».

Il videoclip ufficiale di “1000 Malibù”, diretto da Fulvio Bellanzin (Fluo Making), cerca di guidare lo spettatore comunicando tramite l’uso di palette cromatiche i vari stati emotivi della protagonista. La storia comincia, quindi, con un inizio cupo e grigio e cresce di intensità fino ad arrivare al momento di entusiasmo e chiarezza, di cui diventano protagonisti il calore estivo, l’amicizia e la libertà.