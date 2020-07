Alfa, “SuL Più BeLLo”

Alfa

Fuori il nuovo singolo “SuL Più BeLLo”

Title track contenuta nella colonna sonora del film omonimo prodotto da Eagle Pictures

Martedì 28 luglio disponibile il videoclip ufficiale

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “SuL Più BeLLo”, il nuovo singolo di ALFA (link). Il brano è la title track contenuta nella colonna sonora del film “Sul più bello”, teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte che arriverà nelle sale il prossimo autunno. Da martedì 28 luglio è disponibile su Youtube il videoclip ufficiale del singolo.

Il nuovo brano del cantante genovese, prodotto da Yanomi, racconta di come le cose non vadano mai secondo i piani, e pur calcolando ogni minimo dettaglio, sempre accadrà qualcosa di non previsto. SuL Più BeLLo parla di come la vita sarebbe certamente più facile se si potesse prevedere il futuro, ma senz’altro più noiosa e meno sorprendente. È un invito a rileggere il libro della propria esistenza rifuggendo la tentazione di saltare subito al finale e uno stimolo a cogliere le occasioni e trasformarle in cose grandi.

«Ho sempre sognato di realizzare la colonna sonora di un film, così quando è arrivata la proposta ho accettato subito. Ho scritto il ritornello in 5 minuti sul terrazzo di casa mia a Genova con l’ukulele e così è nata “Sul più bello” – racconta ALFA. Ho voluto fare una fotografia dei bei momenti che sto vivendo per poterli ricordare in futuro. Non sono tanto pratico di canzoni felici, stavolta ne ho scritta una in modo molto spontaneo partendo dal suono di uno strumento che mi ha sempre affascinato, l’ukulele. Con questo pezzo non cerco la normalità, ma spero che la cosa più bella e che meno mi aspetto bussi alle porte della mia vita. Io non cerco un lieto fine, voglio un finale a sorpresa!»

Il videoclip ufficiale di “SuL Più BeLLo”, girato sul set cinematografico nella straordinaria Reggia di Venaria Reale a Torino, contiene scene inedite e immagini del film omonimo e sarà disponibile da martedì 28 luglio.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di “TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2” che con oltre 13 milioni di stream su Spotify ha ottenuto la certificazione di singolo disco d’oro, aggiungendosi al doppio disco di platino “Cin Cin” (oltre 61 milioni di stream) e ai due dischi d’oro “Testa tra le nuvole pt.1” (oltre 18 milioni di stream) e “Wanderlust!” (oltre 13 milioni di stream). Anche “Dove sei?” è stato classificato disco d’oro (oltre 15 milioni di stream).

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantante genovese, classe 2000. Con oltre 260 mila follower su Instagram e 236mila iscritti al canale Youtube, conta 50 milioni totali di views su Youtube e 142 milioni di stream su Spotify. Con l’ultimo tour Before Wanderlust sold out, è al lavoro per il suo prossimo album in uscita nell’autunno 2020.

