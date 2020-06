In TEX WILLER. PINKERTON LADY, per salvare un giovane politico abolizionista da una banda di killers, Allan Pinkerton ha inviato a Saint Louis la sua migliore agente, Kate Warne, abile nei travestimenti e svelta con la pistola. Ma la bella Kate finirebbe affogata nel Missouri, se non fosse per l’intervento di Tex Willer e del suo cavallo Dinamite.

Da quel momento, in una girandola di fughe, colpi di scena, agguati, sparatorie e intrighi, l’audace detective e il giovane fuorilegge stringono un’insolita alleanza per salvare la vita di Abraham Lincoln! Dovranno affrontare la potente organizzazione di cospiratori sudisti, ma anche una pericolosa coppia di illusionisti e truffatori, i fratelli Steve e Lily Dickart… E Steve, con la sua abilità nell’ipnosi e i suoi magici trucchi, non è altri che il futuro arcinemico di Tex: Mefisto!

Il volume, arricchito dall’introduzione di Mauro Boselli, sarà disponibile dall’11 giugno nelle librerie e nelle fumetterie italiane.