“Amami adesso”, il video

È online su https://youtu.be/NePxIBGfSNw il video ufficiale di “AMAMI ADESSO”, il nuovo singolo di GIORDANA ANGI. Il brano, scritto durante questo periodo di sospensione dalla vita quotidiana, è stato presentato dal vivo durante la fortunata edizione di “AMICI SPECIALI” su Canale 5.

“Questo video – racconta la cantautrice italo francese – rappresenta un viaggio metaforico nel cammino individuale di ognuno, si parte da un punto a A per arrivare ad un punto B ed è nel tempo del viaggio che si ha la possibilità d’imparare a volersi bene”.

Girato in pieno lockdown, il video di “Amami adesso” (diretto da Matilde Composta e Lorenzo Invernici per Borotalco TV) vuole essere una celebrazione della libertà e della gioia di vivere.

Proprio nelle settimane che tutti ricordiamo come più cupe e difficili, sempre in bilico tra un futuro ancora pieno di incertezze e un presente che timidamente provavamo a decifrare, vediamo Giordana accompagnarci col sorriso a riassaporare l’aria aperta, il vento fra gli alberi e i capelli, e il profumo del mare.

Girato ad Anzio (RM), con la suggestiva vista del suo caratteristico faro e le strade deserte del litorale, è un video pensato da Giordana per restituire un po’ di sorriso e di gioia in un momento difficile per tutti