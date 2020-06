Spirit de Milan: nuovi appuntamenti

Buon compleanno SPIRIT DE MILAN! La cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità” compie un lustro. Per festeggiare insieme questo importante traguardo, giovedì 25 giugno si terrà “Rebelott”, la serata evento insieme a tutte le storiche band che hanno fatto dello Spirit la loro famiglia.

Questi gli appuntamenti della settimana:

Oggi, lunedì 22 giugno, grande novità: il palco dello Spirit è aperto a tutti! Open stage per tutti i cantanti e musicisti, per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

Domani, martedì 23 giugno, riparte l’appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti RAFAEL DIDONI, FOLCO ORSELLI, GERMANO LANZONI, WALTER LEONARDI e FLAVIO PIRINI che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30)

Mercoledì 24 giugno suonano LAURA FEDELE E MARCO BRIOSCHI, due eccellenti musicisti jazz che sul palco dello Spirit giocheranno sulle note dei più grandi standard americani e non solo.

Giovedì 25 giugno allo Spirit ci sarà un evento unico, una serata indimenticabile: REBELOTT (che in dialetto significa “caos”, “confusione”), per festeggiare tutti insieme il lustro dello SPIRIT DE MILAN! Condivisione, cibo e musica: sarà una vera e propria “cadregata” (sempre nel rispetto delle norme di sicurezza), un momento per ricordare i momenti più belli passati nella cattedrale dello swing e della milanesità. Saranno presenti le band storiche che nel corso di questi cinque anni hanno tenuto compagnia ai frequentatori del locale.

Venerdì 26 giugno la serata BANDIERA GIALLA in versione solo da ascolto! Si esibiranno gli Slide Pistons, una crossover band nata da Luciano Macchia e Raffaele Kohler. Sul palco Luciano Macchia (trombone e voce), Raffaele Kohler (tromba), Francesco Moglia (chitarra), Giovanni Doneda (basso) e Nicholas Celeghin (batteria). Special guest il chitarrista e cantante Ermanno Fabbri.

Sabato 27 giugno appuntamento con HOLY SWING NIGHT…solo da ascolto, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Domenica 28 giugno SPIRIT IN BLUES con Max Prandi Vintage Trio.

L’atmosfera vintage tipica dello SPIRIT DE MILAN è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)!

La “Fabbrica de la Sgagnosa”, fino a che le disposizioni per l’emergenza Covid-19 non saranno revocate, è aperta 7 giorni su 7 dalle 18:30 alle 01:00. È fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online o chiamando il numero 3667215569i.