🔴 Venerdì 26 giugno 🔴

in Isola Pepe Verde

doppio appuntamento:

Colletta alimentare + Festa di inizio Estate 🌞

Dopo due giorni di chiusura per manutenzione del meraviglioso giardino condiviso, riparte la Colletta Alimentare clownizzata a supporto di Brigata Lia – Milano Aiuta, sempre dalle 15.30 alle 19.30 in via Guglielmo Pepe 10. E prima che diventi buio… APERITIVO con SPETTACOLO!!!

Ovviamente, in sicurezza! Mascherine e corretto distanziamento, come da prescrizioni anti-CoVid!

L’estate è finalmente arrivata, ma l’emergenza non si può ancora dire finita.

E infatti l’appuntamento con la colletta alimentare e di prodotti per l’igiene a supporto del lavoro di Brigata Lia-Milano Aiuta, condotta da Moriss con i PIC del Pronto Intervento Clown prosegue come ogni settimana al quartiere Isola.

Venerdì 26 giugno dalle 15.30 alle 19.30 in Isola Pepe Verde, il meraviglioso giardino condiviso nel cuore dell’Isola in via Guglielmo Pepe 10, ospiterà di nuovo la postazione fissa per la raccolta di alimenti non deperibili e prodotti per l’igiene della persona e della casa, che poi verranno recapitati a chi ha più bisogno, come accade ormai da mesi.

Ma come sanno bene gli affezionati e generosi frequentatori della colletta ‘clownizzata’, ogni appuntamento è soprattutto occasione di incontro, gioia e scambio di umanità grazie al contributo attivo e giocoso di Moriss (alias Maurizio Accattato) con PIC, veri specialisti dello spettacolo per tutti e aperto a tutti, che ben conosciamo grazie al Milano Clown Festival.

I PIC sono per natura pronti ad agire, ed è quanto sta finalmente accadendo anche nel mondo teatrale, che sta portando le sue energie nei cortili. I PIC essendo sempre stati sulla strada hanno qualche vantaggio in più rispetto a chi ha sempre creato il suo lavoro al chiuso, e infatti sanno decifrare bisogni e cambiamenti del territorio. Come dice il loro motto: “I PIC nascono per ‘risolvere’ situazioni impossibili, là dove esercito, guardia medica e vigili del fuoco non possono arrivare!”. Sembrerebbe che in questo momento possano essere utili, aiutando le persone almeno ad uscire dalla paura, dal sospetto e dall’isolamento, se possibile strappando loro un sorriso.

Per dare il benvenuto all’estate e alla speranza di giorni migliori per tutti, l’appuntamento di venerdì 26 giugno sarà doppio: colletta alimentare + Festa di inizio Estate… e dalle 18.30 in poi: aperitivo con spettacolo! Sarà un momento di leggerezza davvero necessario, con il ‘Pronto Intervento Clown per l’emergenza’ che prosegue non solo contro una nuova povertà che si è affacciata a causa di settori gravemente penalizzati, ma anche per sottolineare l’emergenza culturale che vede la maggior parte degli spazi ancora chiusi e in grave crisi.

Appuntamento Venerdì 26 giugno in Isola Pepe Verde dalle 15.30 in poi, con i PIC, gli amici di Isola Pepe Verde, gli amici della Brigata Lia, le spettacolari evoluzioni di Mr. OK e gli altri artisti ospiti del Milano Clown Festival, la gatta Pepina e… un’oasi di bellezza per rigenerare gli occhi e lo spirito. Perchè solidarietà e teatro si possono esprimere dappertutto!

www.milanoclownfestival.it | www.scuolaarticircensiteatrali.com