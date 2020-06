“Martarossa” – il videoclip

È online il videoclip di “Martarossa” (Piuma Dischi, distribuzione Music Rails), il nuovo singolo di Marta Ferradini, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale.

Marta Ferradini racconta come è nata l’idea del videoclip: “gli incendi più belli, più emozionanti e luminosi difficilmente si accendono da soli… e così durante la quarantena, anche per superare metaforicamente paura e distanziamento sociale, ho pensato di coinvolgere fan e amici nella realizzazione del videoclip di ‘Martarossa’, chiedendo loro di tradurre visivamente il testo del brano. Mi sono arrivati tantissimi disegni, alcuni di illustratori professionisti come Guido Come, Rosy Tesè, Elio Terreni, Angela Caremi, Cristiano Lissoni, Ghibli Sand Artist, Fabiola Giancane, Rebecca J, Alyssa Sermidi, Umberto Buffa e Raffaele Collu e altri di appassionati del disegno quali Gianluca Scanzano, Bordò, Paolo Sala, Luciano Grandi, Michela Beati e Martina Pregnolato. Sono rimasta semplicemente affascinata ed emozionata dalle loro visioni e voglio ringraziarli perché hanno reso speciale e ‘corale’ questo mio inno alla vita!”