Marina Rei, nuovo singolo “Dimenticarci”

Marina Rei

Disponibile “Dimenticarci” il singolo che anticipa in nuovo disco di inediti in uscita il 26 giugno

(Perenne / distribuzione Believe)

Disponibile per le radio e su tutte le piattaforme di streaming “DIMENTICARCI”, il singolo di Marina Rei, terzo estratto che anticipa “Per essere felici”, il nuovo album.

Link all’ascolto del brano “Dimenticarci”:

https://open.spotify.com/album/514wARsWAogOrsmBDPBsAj

A 25 anni dall’uscita dell’omonimo primo album in italiano, Marina Rei torna con un nuovo importante disco di inediti – in uscita il 26 giugno – a celebrare una lunga carriera e un percorso artistico che l’ha portata ad affermarsi come una delle poche polistrumentiste e autrici del nostro panorama musicale, una performer unica nel suo genere.

Il singolo “Dimenticarci, che sarà accompagnato da un videoclip in uscita nei prossimi giorni, segue il rilascio dei brani “Comunque tu” e della title track “Per essere felici”: tutti tasselli che hanno aperto la strada al nuovo lavoro discografico della batterista e cantautrice, che arriva a sei anni di distanza dal precedente lavoro “Pareidolia” e prosegue quell’evoluzione stilistica di Marina Rei, frutto di scelte ben precise e di un’attenzione sempre più rivolta alla parola e alla cura compositiva.

CREDITI DEL BRANO “DIMENTICARCI”

MARINA REI: Voce, Piano, Batteria, Chitarra Acustica, Cori;

MATTEO SCANNICCHIO: Rhodes, Organo, Programmazione;

GIORGIO MARIA CONDEMI: Chitarra Elettrica, Basso;

ANDREA RUGGIERO: Violino

Prodotto da Marina Rei e Matteo Scannicchio

Mixato e Masterizzato da Daniele Sinigallia

Etichetta: Perenne

Edizioni: Ala Bianca – Perenne – Giungla Dischi – Nosense

Distribuzione: Believe

Management: Andrea Rapino

Link al videoclip del brano “Per essere felici”: https://www.youtube.com/watch?v=FKkXLv3Y4VY