Elenoir pubblica “Wrong Party”

La nuova firma di Elektra Records Italy

Pubblica “Wrong Party” un brano dalle atmosfere futuristiche e psichedeliche.

Online anche il video

Elenoir, tra gli artisti di punta dell’agenzia di management MK3, pubblica il nuovo singolo “Wrong Party”, per Elektra Records/ Warner Music Italy.

La spiccata personalità dell’artista si riconosce con un solo sguardo, un’immagine forte e surrealista, accompagnata da un mondo musicale alienante e onirico.

“Wrong Party” si distingue per la base elettro pop che unita al timbro unico di Elenoir riesce a creare un’atmosfera psichedelica ed enigmatica per un brano dai chiari riferimenti internazionali.

Ed è ispirandosi alla frase “Fair is Foul and Foul is Fair”, di W. Shakespeare nell’Atto I del Macbeth, che Elenoir descrive la sua vision identificante: “La Mente è il regno più lungo sul quale dobbiamo governare, perdona i suoi stessi inganni. Il Mondo è il posto più incantevole sul quale possiamo abitare, abbi la dolcezza di dissimulare, senza rinunciare a te stesso. Balla quando non è il momento.”

Da oggi è online anche il video, girato da Cristiano Pedrocco, che accompagna le atmosfere del singolo attraverso sfumature futuristiche e a tratti distopiche in un’alternanza di chiari e scuri dove Elenoir riesce a trasmettere sensualità e mistero solo utilizzando la mimica e la sua forte espressività.

Il brano uscirà in tutto il mondo per Warner Music e in mercati fondamentali come quello statunitense e britannico verrà lavorato da etichette storiche del gruppo come Parlophone UK e Big Beat/Atlantic US.

