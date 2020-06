“Cuori in confusione”, il rock degli Hania

Il rock degli Hania e la voce di Roberta Faccani insieme per “Cuori in confusione”

Nei digital store e nelle radio arriva “Cuori in confusione”, il nuovo singolo della band capitolina HANIA, con la prestigiosa collaborazione della cantautrice e nota performer italiana Roberta Faccani (ex voce Matia Bazar, Zerovskij di Renato Zero, Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo di David Zard) che torna in scena con una band per dare supporto alle nuove generazioni del panorama musicale italiano, mettendo a disposizione la sua esperienza e caratura e anticipando il suo ritorno discografico da solista con la Joseba Publishing

“Cuori in confusione” (musica di Giacomo EVA, testo di Roberta Faccani e Giacomo EVA, arrangiamento di Matteo Caretto, Nèra, direzione artistica Gianni Testa per la Joseba Publishing) è un invito a vivere questa estate con più voglia di sempre tenendo per mano la persona amata. “Sei sei sei” vuole essere, infatti, un’affermazione rivolta all’amore ma anche all’estate.

Videoclip: https://youtu.be/WB9FJhfHuPg

Roberta Faccani: “Cuori in confusione è un brano ballabile, dal grande appeal radiofonico, con un chorus di facile presa pur tuttavia raffinato e non banale. La mia voce e quella del leader degli Hania si sposano perfettamente in connubio fresco e giovanile: una sfida decisamente ben riuscita che mi ha entusiasmata, coinvolta con rinnovate passione e linfa vitale. Ho scelto di ritornare a lavorare ripartendo da una collaborazione con una band perché adoro il feeling che si crea con i musicisti con i quali si è instaurato un rapporto di amicizia, un senso di famiglia e condivisione. Tutto questo è il preludio a un mio ritorno discografico e sono strafelice e pronta a farlo con Joseba Publishing, etichetta discografica con la quale ho trovato una grande affinità artistica e umana. Dopo alcuni anni di teatro ho sentito l’esigenza di tornare alla discografia e con il mio staff stiamo preparando una nuova Roberta che si racconterà a trecentosessanta gradi in musica e verità, esplorando mondi sonori e vocali diversi dal passato”

HANIA è una band capitolina di stampo pop rock, composta dal cantante Vito Iacoviello (che ricordiamo a All Together Now Canale 5), Laura Candela (Basso), Luca Zamberti (Batteria). New entry alla chitarra Nicolò De Maria, musicista che ha vissuto un anno a Los Angeles, studiando al Musicians Institute.

SOCIAL

HANIA Facebook: https://www.facebook.com/haniaofficialpage/

HANIA Instagram: https://www.instagram.com/haniaofficialpage/

HANIA Sito Web: http://www.haniaofficialsite.com

Roberta Faccani Sito Web: http://www.robertafaccani.it/

Sito etichetta discografica: http://www.josebapublishing.com