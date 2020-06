Radio Italia Ora

Da domani per 45 ore consecutive

Per la prima volta 45 big della musica si impossessano di un network italiano

canzoni, ospiti, racconti e tante sorprese

Svelato il palinsesto delle due giornate

Al via la “Nuova Onda” di Radio Italia e tutta la nuova veste grafica

A Radio Italia è arrivata l’ORA di ripartire: il 27 e 28 giugno andrà in scena Radio Italia ORA, un evento unico e imperdibile, voluto e promosso dalla radio “sempre al tuo fianco” per ricominciare con una nuova veste, una nuova energia e tutti i colori della musica italiana. Una vera e propria rivoluzione del palinsesto: per 45 ore consecutive infatti i big della musica italiana prenderanno il comando della radio trasformandola in un proprio spazio, per un’ORA ciascuno. Non solo dialoghi esclusivi, ma anche racconti inediti, ospiti d’eccezione, session improvvisate, piccoli show e una selezione dei brani che più li hanno colpiti o del proprio repertorio: a Radio Italia ORA ciascun artista porterà la propria idea, creando un vero e proprio programma firmato e voluto da lui. In onda su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming su radioitalia.it, sui profili social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Instagram, Twitter e sulle app gratuite iRadioItalia per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows Phone e Windows10.

Radio Italia ORA è un’esplosione di creatività attraverso la voce, la personalità e il talento degli artisti italiani. Hanno aderito in tantissimi: 45 big, proprio come gli anni da cui esiste la radio libera in Italia. Un vero e proprio cast stellare, che nelle due giornate realizzerà una sorta di “occupazione” del palinsesto: https://www.radioitalia.it/partnership/altro/735/radio_italia_ora.php

“In 38 anni di Radio Italia solomusicaitaliana – dice Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia – non avevo mai visto qualcosa del genere: mettere insieme 45 artisti che fanno i conduttori per praticamente due giorni e due notti senza soluzione di continuità, è molto probabilmente una follia che però sicuramente rappresenterà un fatto di estrema novità e unicità per la radiofonia italiana e forse anche mondiale. Non credo infatti che al mondo sia mai stata fatta una cosa del genere e se devo essere sincero è stato più semplice di quanto immaginassi: l’invito è stato accolto con grande entusiasmo praticamente da tutti e ognuno degli artisti ha voluto creare qualcosa di proprio nel proporsi come conduttore radiofonico. Il lavoro è stato molto complesso in fase di realizzazione: alcuni artisti hanno prodotto in proprio il contenuto, altri sono venuti nei nostri studi, e ha avuto la necessità di un’attenta valutazione nella stesura poi del palinsesto definitivo. Il risultato finale lo lascerò commentare ai nostri ascoltatori, alla fine di questa impressionante maratona. Sono rimasto molto sorpreso dalle scelte musicali fatte da alcuni artisti: giovani che propongono evergreen, artisti più “esperti” che propongono giovanissimi, in molti casi poco conosciuti al grande pubblico… Veramente una grande sorpresa!”.

“Negli ultimi anni Radio italia ha fatto passi da gigante – racconta Alessandro Volanti, Direttore Marketing – è mutata, si è evoluta ed è cresciuta sotto tutti i punti di vista: a partire dagli ascolti, passando per i social, gli eventi e le partnership, fino ad arrivare alla sua percezione nel cuore degli italiani. Un anno fa abbiamo quindi deciso di iniziare a lavorare al suo nuovo look, assieme a Studio Pro Design. È stato un lavoro lungo e delicatissimo, ma che siamo certi sia stato fatto nel momento giusto. Per lanciare al meglio questo enorme lavoro abbiamo deciso di creare Radio Italia ORA, un evento unico nel suo genere, incredibilmente attuale, che nessuno aveva mai pensato né organizzato prima. Ci tengo molto a ringraziare innanzitutto gli artisti, le case discografiche ed i manager che hanno risposto con grandissimo entusiasmo alla nostra chiamata, Studio Pro Design e Sergio Pappalettera per l’enorme lavoro svolto, Dshare per lo sviluppo del sito e dell’app di Radio Italia e tutti i ragazzi della radio, che sotto traccia si sono adoperati affinché fosse tutto realizzato per tempo.”

A Radio Italia c’è voglia di ripartire su tutti i fronti. L’”adesso” di Radio Italia è pieno di colori: dal 27 giugno infatti si rinnoverà tutta la veste grafica della radio, a cominciare dal logo disegnato da Sergio Pappalettera per arrivare a tutte le sue declinazioni. Un’immagine tutta nuova, con un pizzico di spirito rivoluzionario che si lega all’animo allo stesso tempo solido e fuori dagli schemi della storica radio.

“Non sono previste forme regolari, ma tagli e colori che quasi cancellano i confini, e una mappa di tonalità per trasmettere profondità e movimento senza segnare dei limiti rigidi – anticipa l’Art Director Sergio Pappalettera – Un disegno che rappresenta, per me, il lavoro della Radio nel panorama musicale italiano, capace da sempre di coinvolgere e promuovere tutti i suoi protagonisti”.

I “programmi d’autore” di Radio Italia ORA saranno disponibili dal 29 giugno sul sito in una speciale collezione di podcast, a disposizione dei fan e per tutti coloro che, in Italia e nel mondo, intendono ripartire verso un’estate piena di musica.

L’evento vivrà sui profili social ufficiali di Radio Italia con l’hashtag #radioitaliaora.

Tanti e prestigiosi i partner che hanno scelto di essere al fianco di Radio Italia in questo eccezionale appuntamento evento che è RADIO ITALIA ORA:

INTESA SANPAOLO, EOLO, FIAT, BRAVO CLUB, NEOS e VOIhotels, GRANA PADANO, CISALFA SPORT, UNIEURO, SAMSUNG CLIMATE SOLUTIONS, CONTACTA, VIDAL.