Il Csi Milano presenta la Stagione Sportiva 2020/2021

Lo sport in Oratorio è pronto a ripartire con le sue 2.200 squadre

Milano, 26 giugno 2020 – Il Centro Sportivo Italiano di Milano ha presentato ufficialmente la proposta per la nuova stagione sportiva 2020/2021. In un momento di incertezze sul futuro dello sport, soprattutto di squadra, il comitato milanese ha lanciato la programmazione delle attività che prevedono un’ipotesi di ripartenza nel prossimo mese di ottobre. E se non sarà possibile tornare in campo? Il CSI Milano ha pronta la proposta per una ripresa a novembre. E se neanche a novembre si potrà tornare a giocare? Esiste anche il terzo piano, con partenza a gennaio 2021.

“Oggi non ha senso stare seduti in panchina ad aspettare che lo sport di squadra possa ripartire – afferma il Presidente del CSI Milano Massimo Achini. – Noi non siamo fatti così. Noi siamo quelli là, quelli dell’Oratorio e quelli di una passione educativa che supera ogni fatica e ogni incertezza.

Per questo abbiamo deciso di presentare ufficialmente la stagione sportiva 2020-2021, nello stesso periodo degli altri anni, con la speranza che a ottobre si possa ripartire. Parliamo di una stagione sportiva che coinvolge più di 2.200 squadre e più di 650 associazioni e società sportive. Abbiamo pensato anche ad un piano B, con partenza nel mese di novembre, ed un piano C, con partenza a gennaio 2021. Siamo pronti a qualsiasi situazione”.

Lo sport in Oratorio dimostra ancora una volta di non essere più la “Cenerentola” dello sport italiano. Lo sport in Oratorio é il cuore pulsante e il centro di gravità del sistema sportivo. Nonostante i dubbi e le fatiche, il CSI ha lanciato la prossima stagione per inviare un segnale positivo per una splendida rinascita dello sport di base.

Lo slogan della campagna è Ripartiamo da qui… da quei ragazzi rimasti fermi con il loro pallone e tanta voglia di tornare a giocare, da quei campetti rimasti vuoti senza i colori delle vostre divise, dall’educazione attraverso lo sport che tornerà ad essere il centro delle azioni messe in campo dal CSI Milano per la prossima stagione sportiva.

Una stagione sportiva caratterizzata dalla semplicità, dalla sostenibilità, dalla prudenza e soprattutto dai giovani: i protagonisti indiscussi di ogni scelta.

Per consultare la proposta sportiva per la stagione 2020/2021 visita il sito www.csi.milano.it