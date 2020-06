In uscita il 25 giugno, un libro che racconta avvenimenti musicali e personaggi che hanno segnato un’epoca. Con interviste, rassegna stampa e contributi di chi c’era.

Ogni capitolo è corredato da materiale fotografico, in qualche caso inedito, dei fotografi Fabio Emilio Simion, Fabio Treves, Fabio Minotti, Germano Casone, Attilio Tripodi. Ideazione copertina Polystudio.

1952 Anteprima Jazz con la MILAN COLLEGE JAZZ SOCIETY

1957 Nasce il ROCK ITALIANO

1965 I favolosi BEATLES in Italia

1968 Il marziano JIMI HENDRIX arriva in Italia

1971 Il volo magico di CLAUDIO ROCCHI

1977 Avanguardia e provocazione, l’arte di JOHN CAGE

1979 Ribelle a tre voci, DEMETRIO STRATOS

1981 Alla ricerca della luca, KARLHEINZ STOCKAUSEN

1987 Non c’è gusto in Italia ad essere intelligenti, lo dice FREAK ANTONI

1998 Gli altri suoni di FRANCO BATTIATO, da Fetus a Gommalacca

Giordano Casiraghi

COSE DELL’ALTRO SUONO

Avventure musicali in Italia ’50 – ’90

Arcana edizioni – 336 pagine – 25€ –

In libreria dal 25 giugno