A Livigno, Aquagranda Active You! riapre con attività indoor, outdoor e corsi tra i sentieri del Piccolo Tibet

Slide&Fun, Fitness&Pool, Run&Play, Health&Beauty: Aquagranda Active You! riapre in tutta sicurezza con nuove misure, in accordo con le normative vigenti, ma anche con corsi outdoor e tanto spazio per le attività all’aria aperta, per sfruttare i benefici dell’Altitude Training tra le bellezze naturali del Piccolo Tibet.

Nel rispetto delle normative vigenti e con l’introduzione di nuovi regolamenti e protocolli per preservare la salute di tutti gli ospiti e gli atleti, Aquagranda Active You! riapre al pubblico in tutta sicurezza e presenta il nuovo claim “ognuno protegge tutti – take care and be active”.

A partire dallo scorso lunedì 1 giugno, quattro delle sei aree interne ed esterne del centro sportivo e benessere in alta quota di Livigno hanno ripreso ad accogliere gli amanti del fitness e non solo, adottando sì un nuovo regolamento e nuove misure, ma anche con tante novità per praticare lo sport che più si ama in tutta sicurezza e nel rispetto degli altri ospiti.

La quasi totalità delle attività di Aquagranda Active You! riprendono a pieno regime. E’ possibile allenarsi in autonomia presso l’area Fitness&Pool, accedendo alla palestra di 350 mq con vista sul panorama livignasco e alla piscina di 25 m, sede degli allenamenti di Federica Pellegrini e della Nazionale Italiana di Nuoto, che prestissimo tornerà in vasca a Livigno per sfruttare tutti i benefici dell’allenamento in alta quota. Gli amanti del running e chiunque desideri dedicarsi ad un allenamento il più completo possibile possono invece correre ai piedi delle cime del Piccolo Tibet, circondati dal fascino della natura, sulla pista di atletica dell’area Run&Play. Chi invece è in cerca di divertimento e adrenalina potrà trovarli nell’area Slide&Fun, che con i suoi scivoli e le sue piscine è creata non solo per bambini e ragazzi, ma per tutta la famiglia. Nella giornata di sabato 6 giugno, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, l’accesso all’area Slide&Fun sarà gratuito per tutti i ragazzi residenti a Livigno e Trepalle fino ai 14 anni di età (nati entro il 2006).

Per chi preferisce allenarsi in gruppo, seguendo i consigli degli insegnanti qualificati, tornano anche i corsi di Aquagranda Active You!: mentre alcuni continueranno ad essere svolti nelle aree interne, molti sono quelli che sfrutteranno invece le aree outdoor del centro ma anche la natura e l’ambiente circostante.

Tra le novità c’è il Natural Training, un corso che si svolge interamente all’aria aperta e che fa immergere ogni partecipante nella natura verdeggiante del Piccolo Tibet, tra valli e sentieri che permettono di svolgere un allenamento funzionale a tutto il corpo. Sfruttando il già esistente Percorso Vita, il corso di Natural Training parte dalla splendida Val Federia e prevede, oltre alla corsa e alla camminata lungo il sentiero, delle sessioni di esercizio sia a corpo libero che con l’aiuto di attrezzi fissi posizionati nelle diverse stazioni del percorso: sbarre, pali, panche e scale permetteranno di allenare in modo armonico tutte le aree corporee.

Per offrire ad ogni ospite la migliore esperienza di allenamento, relax e benessere, Aquagranda Active You! ha adottato tutte le misure igienico-sanitarie necessarie: nel farlo, ha comunque dimostrato la sua indole innovatrice, introducendo un sistema di riconoscimento della temperatura automatico all’ingresso del centro: a misurare la temperatura corporea non saranno gli addetti del centro ma un termoscanner di ultima generazione.

E’ possibile prenotare i corsi, riservare un posto nelle aree del centro e accedere ai servizi dell’area Health&Beauty attraverso l’APP, il servizio Whatsapp o per via telefonica. Tutte le informazioni su Aquagranda Active You!, su prezzi e abbonamenti e i contatti per la prenotazione sono disponibili al sito https://www.aquagrandalivigno.com/