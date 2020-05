Vasco Non Stop Live Festival: nuove date 2021

Rimanere “vivo, sano e lucido fino a giugno 2021”, questo il claim di Vasco Rossi che, “colpa del virus”, è stato costretto a rimandare di un anno i suoi concerti.

Con la ripartenza della fase 2, arriva anche per noi una buona notizia: da oggi è ufficiale, queste sono le date del Vasco Non Stop Live Festival 2021:

– 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano

– 18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena)

– 22 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

– 26 e 27 giugno al Circo Massimo Rock in Roma.

Evviva! Il sogno di poterci riabbracciare sottopalco si realizzerà e sarà ancora più bello ritrovarci.

Sono oltre 360.000 gli spettatori già “prenotati.

I biglietti già acquistati, rimarranno validi per i rispettivi concerti nel 2021. Chi sarà obbligato a rinunciare, potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma dove è avvenuto l’acquisto oppure richiedere il rimborso tramite un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 26 Giugno 2020.

Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher, visitare le pagine:

• Ticketmaster Italia: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-

• Ticketone: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

• Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?

E intanto, il popolo dei social ha notato il ritorno di Vasco in sala di incisione con Vince Pastano, naturalmente con le dovute misure di distanziamento fisico.

Dopo due mesi e mezzo di lockdown, possono finalmente tornare in studio e continuare il lavoro iniziato allo Speak Easy di Los Angeles. Canzoni nuove? Presto per dirlo anche se gli indizi ci sono tutti, eccome! E allora non ci resta altro che aspettare le prossime mosse del KOM.

