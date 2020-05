Elettra Lamborghini: “Hola Kitty”

E’ disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali HOLA KITTY, il nuovo, attesissimo singolo di Elettra Lamborghini e LA$$A ft. Bizzey, in uscita per Island Records. Dopo aver stupito tutti sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo con la sua identità definita e senza filtri, Elettra torna a far parlare la sua musica, tirando fuori il suo caratteristico istinto felino sui ritmi trascinanti di HOLA KITTY.

Scritto da Elettra assieme al dj olandese Bizzey, e prodotto da LA$$A, HOLA KITTY è un ritorno al cantato in spagnolo che ha cosi tanto contraddistinto la carriera di Elettra, e conquista dal primo ascolto per le sonorità catchy e i beat irresistibili, con un ritornello che è una sorta di ipnotico richiamo animale, in perfetto stile Lamborghini.

HOLA KITTY è stato anticipato ieri dall’uscita su Youtube di 13 video cartoon, uno per ogni traccia di Twerking Queen, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi. Il mood tra il giocoso e il soft pulp delle coloratissime animazioni, riflette in pieno lo stile di Elettra e il suo approccio alla musica.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE), il brano in gara al 70esimo Festival di Sanremo e già certificato Disco di Platino, che a tre mesi dalla pubblicazione ha superato i 20 milioni di streaming su Spotify e collezionato più di 36 milioni di visualizzazioni su YouTube per il videoclip, oltre ad aver conquistato tutte le radio.