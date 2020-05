Stress: rilassarsi con NeuraxBiotic Zen®

Neuraxpharm rafforza il suo portfolio Consumer Healthcare

con il lancio in Europa di NeuraxBiotic Zen®

Un’alternativa naturale e sicura per alleviare i sintomi dello stress

Milano, 27 Maggio 2020 – Neuraxpharm, azienda farmaceutica europea leader nel trattamento dei disturbi del Sistema Nervoso Centrale (SNC), annuncia il lancio di NeuraxBiotic Zen® in diversi Paesi europei.

Sempre più persone si sentono sopraffatte dalla pressione della vita moderna, specialmente in questo periodo. Uno studio recentemente pubblicato, che analizza l’impatto psicologico dell’attuale pandemia e delle misure di lockdown, dimostra quanto una crisi possa contribuire ad aumentare i livelli di stress(1).

Lo stress è una componente naturale della vita e un adattamento evolutivo per proteggere gli animali in pericolo, mediando una reazione di attacco o fuga. Nel breve termine, le risposte allo stress sono utili perché possono aiutare a sopravvivere, evitando il pericolo. Al contrario, l’esposizione prolungata a condizioni stressanti può minare la salute sia fisica che mentale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito lo stress come una “epidemia mondiale”, riconoscendo l’entità e la diffusione dei suoi effetti dannosi nel XXI secolo.

Trovare modalità opportune per controllare lo stress è quindi essenziale, come dimostrano i recenti contributi dell’OMS e dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso disponibile un opuscolo con consigli pratici per far fronte allo stress durante la pandemia da Covid-19(2). I CDC americani hanno dedicato un’intera sezione del loro sito web allo stress e come affrontarlo(3), spiegando che “la paura e l’ansia per una malattia possono essere travolgenti e provocare forti emozioni negli adulti e nei bambini” e aggiungendo che “far fronte allo stress renderà più forti noi stessi, i nostri cari e la comunità cui apparteniamo”.

NeuraxBiotic Zen® nasce come un’alternativa naturale e sicura per aiutare a rilassarsi in modo fisiologico e sentirsi meglio. È un integratore alimentare che contiene l’esclusivo probiotico Lactobacillus plantarum DR7 (domanda di brevetto depositata) associato al magnesio. Il Lactobacillus plantarum DR7 è stato valutato in uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, della durata di 12 settimane su adulti affetti da stress moderato(4), e ha dimostrato di alleviarne i sintomi, migliorando il benessere emotivo.

La ricerca scientifica evidenzia che i ceppi probiotici come il Lactobacillus plantarum DR7, negli ultimi anni definiti anche “psicobiotici”, possono esercitare i loro effetti benefici attraverso una modulazione dell’asse intestino-cervello(4,5). Come soluzione naturale e sicura per alleviare i sintomi dello stress, NeuraxBiotic Zen® agisce in modo complementare agli altri metodi impiegati per far fronte al problema, integrandoli. L’assunzione raccomandata di NeuraxBiotic Zen® è di una capsula al giorno, per almeno 3 mesi.

“Il lancio in più Paesi di NeuraxBiotic Zen® è perfettamente in linea con la strategia Consumer Healthcare di Neuraxpharm, che include l’offerta di prodotti nutraceutici, come i probiotici, per integrare la nostra ampia gamma di opzioni terapeutiche”, dichiara il dottor Jörg-Thomas Dierks, Chief Executive Officer di Neuraxpharm. “Come azienda farmaceutica leader in Europa nel settore del Sistema Nervoso Centrale, ci impegnamo anche a offrire alternative naturali per rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti della comunità scientifica che opera in quest’area”.

NeuraxBiotic Zen® sarà disponibile in farmacia entro la fine di Maggio. Per maggiori informazioni, consultare https://www.neuraxpharm.it.

###

Neuraxpharm – Gruppo Farmaceutico specialista nel SNC

Neuraxpharm è un gruppo farmaceutico europeo leader nel trattamento dei disturbi del Sistema Nervoso Centrale (SNC). E’ presente in Germania, Spagna, Francia, Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Austria, Svizzera, Slovacchia, Regno Unito, Ungheria e Portogallo. Sostenuta da fondi di Apax Partners, Neuraxpharm ha una profonda conoscenza del mercato del SNC, costruita in oltre 35 anni di esperienza.

Focalizzata sul SNC, Neuraxpharm sviluppa e commercializza medicinali a valore aggiunto, farmaci generici e prodotti Consumer Healthcare, come probiotici o altri nutraceutici, ed è costantemente impegnata a offrire in Europa una vasta gamma di opzioni terapeutiche per il SNC che siano efficaci, di alta qualità e convenienti.

Presente con i suoi prodotti in oltre 50 Paesi, Neuraxpharm produce anche farmaci e principi attivi nei propri stabilimenti in ​​Spagna, Lesvi e Inke.

Neuraxpharm, in Italia, ha sede ad Ascoli Piceno, nel cuore delle Marche, e a Milano.

Per ulteriori informazioni su Neuraxpharm, è possibile visitare: https://www.neuraxpharm.it.