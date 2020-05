Silvia Nair: “Ho visto un sogno”

Dopo l’uscita di “Freedom”, brano portante della colonna sonora del docufilm “El Numero Nueve – Gabriel Batistuta” (presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma), dal 5 giugno è in radio e disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “HO VISTO UN SOGNO” (Ala Bianca Records), il nuovo singolo dell’artista, cantante e compositrice SILVIA NAIR, che anticipa il terzo album di inediti in uscita in autunno. Singolo e album vantano la prestigiosa produzione olandese di Franck Van Der Heijden e Michael La Grouw.

“Ho visto un sogno”, scritto dalla stessa Silvia Nair insieme a Michael La Grouw, è un viaggio di riflessione sull’importanza del sogno in quanto ideale da perseguire «un sogno ha il potere di cambiare l’uomo, di superare limiti impossibili».

Il brano si caratterizza per un sound energetico arricchito da un arrangiamento rock sinfonico in cui spicca la potente vocalità dell’artista.

«Ho sempre creduto nell’illimitato potere del sogno – racconta Silvia Nair – Da sempre il sogno alimenta l’uomo, aiutandolo ad esprimere il meglio di sé. Il sogno fa credere e agire, fa superare ostacoli e limiti, raggiungendo traguardi impossibili. I sogni scrivono storie, il sogno cambia la Storia. È questo il messaggio racchiuso nel brano, nato da un incubo notturno che mi ha ispirato le parole del testo e il soggetto del videoclip. Il mio sogno non cambierà la storia, ma posso dire che mi ha cambiato la vita».