Sabù Alaimo: “Star Della Provincia”

Oggi esce in radio e in digital download “Star della provincia” (iTunes), nuovo singolo del cantautore siciliano Sabù ALAIMO, che anticipa l’uscita dell’album di inediti, previsto per l’autunno prossimo.

“Un suono che ‘scorre’ dentro lo sguardo dell’ascoltatore come una pellicola d’altri tempi – racconta il cantautore siciliano -. Un brano e un prossimo album che prendono ispirazione dai luoghi e dalla ‘straordinaria’ normalità dei personaggi che abitano le provincie siciliane e italiane. Racconto il peso e la bellezza di una presunta marginalità (di cui faccio parte), che si trasforma in centro e chiave di lettura di una generazione.

Ecco che questi personaggi e questi luoghi diventano il punto di vista del cantautore, che dipinge la propria musica attingendo dai colori di una autenticità ancora viva.