Bollate -RSA Giovanni Paolo II: aggiornamento

Sono arrivati nella giornata di oggi i risultati dei tamponi su tutti gli ospiti della RSA Giovanni Paolo II che confermano una situazione sotto controllo. Su 55 ospiti sottoposti a tampone, si registrano 54 tamponi negativi e un solo tampone con debole positività di un ospite senza sintomi (asintomatico).

Seguendo il piano di emergenza predisposto da tempo in struttura, l’ospite con debole positività è stato spostato in una camera singola, in una zona della struttura isolata dal resto delle camere, ed è stato sottoposto, dietro prescrizione medica, ad adeguata cura farmacologica.

Durante la quarantena, questo ospite sarà seguito sempre dallo stesso personale. Tra una settimana gli sarà ripetuto il tampone per monitorare il suo stato di salute.

