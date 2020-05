Risorse trasporto scolastico alunni disabili

“Sono soddisfatta – ha commentato l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli – di aver portato in Giunta una delibera che aumenta le risorse messe a disposizione di una parte della nostra popolazione particolarmente fragile e che oggi ancora di più richiede una vicinanza da parte delle istituzioni”.

Con la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia sono state incrementate con ulteriori 750.000 euro le risorse destinate al trasporto scolastico degli alunni disabili, aumentando di ben il 25% il valore del rimborso chilometrico del servizio.

ATTENZIONE REGIONE SU FRAGILITA’ – “Un ulteriore passo in avanti – ha proseguito l’assessore Rizzoli – che ribadisce e conferma l’attenzione di Regione Lombardia su questi temi”.

INCREMENTO FONDI – “Ricordo che da quando la responsabilità dell’assistenza educativa specialistica e il trasporto scolastico degli studenti disabili delle scuole superiori è passata dalle Provincie alla Regione – ha evidenziato l’assessore Rizzoli – i contributi sono aumentati di anno in anno. Se nel 2016 le province impegnavano complessivamente 23 milioni di euro, Regione Lombardia nell’ultimo anno scolastico ha stanziato circa 35 milioni di euro, aumentando notevolmente le risorse”.

Nel testo del provvedimento è stato, inoltre, previsto che le ore di assistenza educativa specialistica erogate nel corrente anno, durante il periodo di chiusura autoritativa delle scuole, in forma domiciliare o a distanza vengano riconosciute e finanziate.

AGEVOLARE STUDENTI – “Anche in questo caso – ha concluso l’assessore Rizzoli – abbiamo voluto operare come sempre con realismo scegliendo di andare a modificare le nostre linee guida per rispondere all’imprevista situazione che si è generata a seguito dell’emergenza epidemiologica. Agevolare in tutti i modi i 7.300 studenti di cui ci prendiamo cura. le loro famiglie e i loro educatori resta un imperativo categorico”.