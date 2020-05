“Hey Mama”, il nuovo singolo di Neima Ezza.

n occasione della festa della mamma, Neima Ezza racconta in un brano autobiografico il suo rapporto con la madre, tra la difficile quotidianità della vita alle popolari di San Siro e dei ricordi affettuosi. “Hey Mama”, prodotto da Big Fish e il primo in collaborazione tra Yalla Movement e Sony Music, è una perfetta sintesi tra l’identità street rap di Neima Ezza e le sue doti da liricista introspettivo.

Neima Ezza è un rapper di 18 anni di Milano del roster Yalla Movement, la label e management di Big Fish e Jake La Furia. In lui Fish e Jake hanno visto l’attitudine autentica del rap con street credibility che nell’epoca della trap e dei social è sempre più rara: Neima nei suoi brani racconta la sua storia, quella della sua famiglia e quella del suo quartiere di case popolari in zona San Siro a Milano.

La sua fanbase è proprio quella dei quartieri, a partire dal suo, dove per il suo ultimo videoclip ha raccolto centinaia di persone in una vera e propria manifestazione di cui hanno parlato anche i giornali locali Milanesi. Una fanbase molto legata alle storie di Neima, che lo hanno portato a raccogliere milioni di play su YouTube e su Spotify con i suoi singoli. La musica di Neima Ezza è ispirata come sound e stile dal rap francese, racconta la sua quotidianità e le difficoltà nelle case popolari, in una routine quotidiana dove la lotta per arrivare a fine mese fa da protagonista.