Melody Gardot: “From Paris With love”

In questi giorni confinata a Parigi, la cantante jazz statunitense Melody Gardot lancia un forte ed urgente messaggio sui social network.

A causa delle misure di distanziazione sociale imposte dal COVID19, le persone non possono ritrovarsi insieme, ed i musicisti sono confinati: concerti annullati, sedute di registrazione posticipate.

Una situazione che ha suggerito a Melody il lancio di una personale iniziativa dedicata ai fan ed ai musicisti orchestrali di tutto il mondo attualmente costretti in casa. Il concetto è semplice: continuare a creare, a dispetto della distanza imposta. La vocalist aspira ad assemblare un messaggio di amore affidato ad “casting dal vivo” sui social network al fine di riunire una “orchestra digitale globale”. Tutti i musicisti verranno pagati, come avessero registrato in studio.

I musicisti devono visitare www.melodygardot.com: riceveranno la partitura, una traccia guida su cui suonare e istruzioni su come registrare l’audio e impostare il video in cui suonano da casa.

Una volta ricevuti tutti i contributi individuali, questi verranno esaminati: sulla base della qualità delle riprese, i musicisti verranno selezionati da Melody insieme con il team composto da vincitori di più Grammy®: il produttore Larry Klein (già con Joni Mitchell e Herbie Hancock), il compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra Vince Mendoza (tra le sue tante collaborazioni annoveriamo quelle con Bjork, Robbie Williams, Elvis Costello…) e i due leggendari tecnici del suono Al Schmitt e Steve Genewick, che hanno all’attivo una carriera in cui figurano tra i (molti) altri i nomi di Frank Sinatra, João Gilberto, Bob Dylan e Paul McCartney.

Tutti i musicisti selezionati riceveranno un trattamento economico secondo gli standard in vigore nel Regno Unito.

Il risultato finale sarà la pubblicazione del singolo ‘From Paris with Love’, il cui video, una volta assemblato, sarà disponibile sui social network alternando le riprese realizzate a casa dai musicisti ad un caleidoscopio di fan direttamente invitati da Melody (GUARDA QUI IL POST SU INSTAGRAM) a postare un autoritratto – da dovunque essi siano – nell’atto di reggere un cartello con la scritta “FROM (Paris, London, Tokyo, Milan, Rome, ecc.) WITH LOVE”.