Francesco Dal Poz – singolo: “Cerco casa”

E’ in radio e disponibile nei digital store da oggi,venerdì 8 maggio “Cerco Casa” il singolo del cantautore Francesco Dal Poz che anticipa l’uscita del nuovo album prevista per il prossimo autunno.

“Cerco casa” nasce ad inizio anno, ma in un momento storico in cui il vivere a distanza è diventato purtroppo la normalità, diventa un manifesto perfetto della volontà di iniziare una nuova fase della propria vita, una fase positiva carica di speranza.

“Quando l’amore non è più solo un gioco, ma una scelta, la voglia di andar a vivere insieme diventa sempre più concreta, accompagnata dal timore del ‘per sempre’. Nella camera disordinata di lei, in cui è necessario mettere due materassi a terra per starci in due, i protagonisti pensano al loro futuro, consapevoli che, al di là del luogo, stanno bene ovunque siano insieme.”

“Cerco casa” è il primo dei brani che saranno contenuti nel nuovo album di Francesco Dal Poz in uscita nell’autunno 2020. Dopo tre dischi pubblicati in adolescenza, questo sarà il primo album da “artista più consapevole” per Francesco Dal Poz.

Il disco si caratterizzerà per sonorità moderne con uno sguardo all’Indie, mantenendo comunque la propria identità prevalentemente pop.

Decisivo infatti l’incontro con il produttore Roberto Visentin per vari punti: la modalità di scrittura, l’approccio alla composizione e alla produzione, la scelta di come sviscerare i temi nei brani.