Francesco Taskayali: le note di “Elsastrasse” risuonano in una piazza vuota in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa Italiana

Il brano neo-classico “Elsastrasse” scritto da Francesco Taskayali in collaborazione con Francesco Maria Mancarella è disponibile da venerdì 8 maggio in tutti gli store digitali e nelle radio per INRI Classic e con la distribuzione Artist First.

Il pezzo è stato presentato in anteprima live in un suggestivo concerto sullo sfondo di una Latina vuota in occasione del Giornata Mondiale della Croce Rossa, evento a cui Francesco ha presenziato al culmine di un percorso personale intrapreso come volontario dall’inizio della pandemia.

“Elsastrasse” è per il pianista italo-turco Taskayali il ricordo dell’ultimo viaggio in libertà, l’ultimo tuffo in una normalità che si dava per scontato, l’ultimo mescolarsi sereno nella folla. E’ un flusso di emozioni, condiviso con l’amico compositore Mancarella, che trova modo di raccontarsi attraverso il linguaggio più universale, privo di limiti idiomatici e confini geografici, che entrambi conoscono molto bene: la musica del pianoforte.

“Elsastrasse è stata casa mia per un po’, una delle tante. La strada di Elsa, un nome comune in Germania, una via qualsiasi sicuramente, ma quel viaggio a Colonia è stato l’ultimo viaggio libero. Se ripenso a quelle situazioni che mi sembravano banali, scontate, come viaggiare, incontrare gente, cenare insieme… tutto questo mi fa riflettere e mi lascia senza parole. E allora inizio a suonare.” (Taskayali)